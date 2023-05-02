100 ракет – уже в прошлом. Почему массированных ракетных ударов РФ больше не будет

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Как и ожидалось, на 1 мая предсказуемые российские маньяки нанесли ракетный удар по Украине. Но вместо массированного они снова задействовали ограниченный боекомплект – 18 ракет, 15 из которых были сбиты.

При этом сначала в атмосферу поднималось 17 самолетов Ту-95МС. Сам пуск производился с 9 самолетов Ту-95МС и, неожиданно, двух Ту-160. То есть, грубо говоря, по пуску 1-2 ракет с одного носителя. Это в очередной раз подтверждает, что средняя нагрузка на носителе Х-101 составляет сейчас 2-4 ракеты, поэтому ни о каких пусках больше 100 ракет речь не идет.

Даже когда в воздухе было 17 ракетоносцев Ту-95МС, я ожидал удара от 34 до 68 ракет. Но, как мы видим, были задействованы не все Ту-95МС, что не исключает их отвлекающую роль как в этом, так, кстати, и в прошлом налете. Это не исключает и то, что они были пусты.

Оккупанты поднимают в воздух максимум, что у них может летать, чтобы вводить в заблуждение нашу ПВО по поводу возможных траекторий полета ракет. Оно и понятно, ведь информация о взлете первых Ту-95МС с Оленьи, Мурманской области, поступила еще в 21:45-21:50, то есть – никакой неожиданности.

Украинская ПВО оказалась готова к атаке Фото: Открытые источники

К 22:00 количество Ту-95МС в воздушном пространстве России было 7, а к 23:00 их уже было 14. Фактически, россияне сейчас находятся под наблюдением с первых минут поднятия авиации в воздух. Они это понимают, поэтому поднимают в воздух ложные цели для наблюдения.

Российская стратегическая авиация — как на блюдечке и ни одного фактора неожиданности она уже не способна реализовать. Это значительно ограничивает возможности оперирования ею в периоды ракетных ударов по Украине, особенно столь предсказуемых.

Можно по-разному оценивать нынешний ракетный удар по Украине, но мне видится очевидным не только дефицит ракет у окупантов, но и явные проблемы с износом носителей, в чем я все больше убеждаюсь. В этой связи РОВ и пытаются экспериментировать, для повышения КПД ударов.

Без ответа остается вопрос ограниченного БК. Ведь у России есть возможность пополнять за сутки БК от 2-5 ракет разной номенклатуры и после последнего массированного ракетного удара по Украине 9 марта она имела возможность накопить от 80 до 200. Приберегли на 2 и 9 мая?

Наблюдаем!

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