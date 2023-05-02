Экс-менеджер Uber вооружает ВСУ по конспектам Кремниевой долины, — The Washington Post

Бывший менеджер технологической компании планирует закупить сотни старых школьных автобусов в США и использовать их для перевозки украинских защитников или как мобильные командные пункты. По его словам, не нужно спрашивать, какое решение нужно "конечному пользователю", то есть военным: вы предлагаете им решения и смотрите, что они скажут.

Андрей Лискович до февраля 2022 года был антрепренером в Калифорнии, но после вторжения российских войск перешел от управления технологическими стартапами к поиску снабжения для украинской армии. Об этом сообщает The Washington Post.

Лискович родился в Запорожье в 1984 году, русский — его родной язык, он учился в московском университете, а в 2007 году переехал в США и получил PhD в Гарвардской школе Кеннеди.

В дальнейшем он работал в Uber, где возглавлял подразделение Uber Works.

После полномасштабного вторжения он вернулся из Сан-Франциско в Запорожье, перевез родителей в безопасное место, а сам пошел добровольцем на фронт. Когда в ВСУ узнали о его бекграунде, ему предложили вместо участия в боях искать оборудование для ВСУ.

С помощью своей личной банковской карты и пожертвований от друзей он покупал все необходимое для людей на передовой — будь то спутниковые терминалы Starlink или носки.

Спустя некоторое время он организовал несколько собственных организаций, которые поставляют нелетальное оборудование для защитников Украины. Одна из таких — Ukraine Defense Fund. По прошествии года проект все еще работает за счет пожертвования от "технологического светила", который пожелал остаться анонимным.

По его словам, ВСУ нужны дроны, генераторы и прочее подобное оборудование. Некорректируемой артиллерии нужно 60 выстрелов, чтобы поразить цель. Тогда как артиллерийской установке в тандеме с дроном понадобится пять снарядов или меньше.

Лискович рассказал, что помог заключить сделку с Минобороны Германии на поставку 138 дронов с фиксированным крылом, радиус действия которых выше, чем у простых квадрокоптеров, использующихся по обе стороны линии фронта и часто производства одной и той же китайской компании DJI.

По его словам, он также поспособствовал сделкам на предоставление спутниковых изображений украинской армии, китайских батарей для западных транспортных средств и радиодатчиков немецкого производства, которые могут отслеживать электромагнитные сигнатуры российских дронов.

Школьные автобусы как мобильные командные пункты

Он также пытается обеспечить и другие потребности украинской армии, поставлять больше спутниковых терминалов, раций, компьютерного оборудования и датчиков.

Одна из его новых идей — закупить сотни старых школьных автобусов в США и использовать их для перевозки украинских военнослужащих или как мобильные командные пункты и даже душевые. Каждый автобус обойдется примерно в пять тысяч долларов, но транспортировка в Украину стоит вдвое, а то и втрое дороже. Сейчас Лискович пытается договорится с перевозчиками о меньшей цене.

"Что я делаю сейчас — решаю проблемы в сфере, где у меня прежде не было опыта. У меня не было военного бэкграунда. Я просто стал ближе к конечному пользователю, чтобы выяснить его проблемы. Не нужно спрашивать, какое решение вам нужно, вы предлагаете им решение и смотрите, что он скажут. Это в конспектах Кремниевой долины", — пояснил бывший менеджер технологической компании.

Лискович выполняет роль посредникам между "конечными пользователями", то есть военными, и западными поставщиками, и правительствами.

По его словам, ему не терпится вернуться к привычной жизни в Сан-Франциско, но теперь еще не время.

"Сейчас нужно использовать все имеющиеся связи и опыт, которые у меня есть, чтобы помочь Украине победить", — сказал он.

Напомним, что дроны теперь смогут лучше "видеть" ночью благодаря разработке компании Teledyne FLIR.

Также сообщалось, что представлены военные дроны Dragonfish и EVO 3 с камерами 8К. Компания Autel Robotics продемонстрировала новые разработки системы VTOL.