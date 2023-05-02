"Установят рекорд Гиннесса": в ВСУ высказались о стремлении РФ захватить Бахмут к 9 мая

По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, у Кремля уже были планы взять город на Донбассе под свой контроль в июле прошлого года. Силы обороны продолжат делать все, чтобы этого не произошло и сейчас.

Российские оккупанты планируют захватить город Бахмут в Донецкой области накануне 9 мая, чтобы преподнести эту "победу" гражданам. Однако, это уже далеко не первая дата, которую они озвучивают. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона 2 мая.

Силы обороны, как он отметил, будут делать все возможное для того, чтобы планы РФ не были реализованы на поле боя и Бахмут останется под контролем Украины.

Кроме того, Сергей Череватый считает, что привычка постоянно устанавливать новые победы к определенным датам — традиция российских властей.

"Они (россияне — ред.) скоро установят рекорд Гиннесса по перенесению дат, к которым они должны взять что-то. До конца марта они должны были взять весь Донбасс. Первые даты о взятии Бахмута были в июле 2022 года, но он до сих пор стоит. Наши Силы обороны сделают все, чтобы ни одна из этих дат не стала реальностью", — говорится в сообщении.

При этом, скоро наступит время, продолжил спикер ВСУ, что российские оккупанты начнут отчислять даты когда и куда им придется убегать после начала контрнаступления украинских защитников.

Напомним, 1 мая СМИ сообщали, что Кремль хочет взять Бахмут до 9 мая, чтобы объявить об окончании войны. По информации журналистов, Бахмут может стать завершающей точкой "фиксации" уже оккупированных РФ территорий Украины, чтобы успеть начать переговоры до начала штурмовых операций ВСУ.

Также 26 апреля ГУР призвало россиян не приближаться к военной технике на параде к 9 мая. Представитель разведки Андрей Юсов поделился, что Киеву известно обо всех планах Кремля, которые подготовлены ко Дню победы. Именно поэтому гражданам стоит быть аккуратнее не только в этот день, а всегда.