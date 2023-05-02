Заложили бомбу под ворота: в РФ заявили о покушении на коллаборанта в Мелитополе (видео)

В российском Следкоме утверждают, что так называемый замначальника ГУВД России по Запорожской области госпитализирован с минно-взрывной травмой.

Во временно оккупированном Мелитополе возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь "заместителя начальника ГУВД России по Запорожской области". Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации в Telegram 2 мая.

Сообщается, что под воротами частного дома коллаборанта на улице Пирогова было размещено самодельное взрывное устройство. Взрывчатка детонировала в момент, когда мужчина открыл ворота, чтобы отправиться на работу.

По данным Следкома РФ, коллаборант был доставлен в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой. По данному делу оккупанты начали расследование.

"По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены судебные экспертизы, допрашиваются в качестве свидетелей очевидцы происшествия", — говорится в публикации.

Напомним, что 2 мая мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрыве в городе. Чиновник отметил, что к месту происшествия выдвинулись полиция и скорая, а также предположил, что взрыв мог быть направлен на ликвидацию коллаборанта.

Ранее, 28 апреля, Иван Федоров заявил, что среди коллаборантов во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области преобладают панические настроения. Причиной тому стали взрывы 27 апреля, в результате которых погибло двое полицейских.

Еще мы писали о том, что 24 апреля ВС РФ во временно оккупированном Мелитопольском районе понесли потери личного состава из-за отравления неизвестным веществом. По данным Генштаба ВСУ, погибли 20 оккупантов.