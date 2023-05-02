Украинские защитники показали попадания вражеской артиллерии в Бахмуте (видео)

Артиллерия РФ наносит удары по дворам домов и прицельно уничтожает многоэтажки.

Украинские бойцы, защищающие Бахмут, показали ситуацию в городе и российские обстрелы. Соответствующее видео 2 мая было опубликовано в Telegram подразделения Signum.

В кадре можно увидеть выстрел из противотанкового комплекса. Впоследствии артиллерия РФ наносит удары по дворам домов. Также российские захватчики попали в многоэтажку.

Также на видео можно увидеть разрушенную инфраструктуру. Город в Донецкой области фактически перестал существовать, ведь все здания, сооружения и коммуникации уничтожены в результате регулярных ударов и обстрелов российских оккупантов.

Напомним, 30 апреля военные 93-й бригады ВСУ показали, как сейчас выглядит Бахмут. Украинские защитники и дальше удерживают юго-западные районы населенного пункта. Из-за регулярных мощных артобстрелов от жилой застройки в городе уже практически ничего не осталось. На фотографиях, опубликованных пресс-службой бригады, видно, как войска захватчиков разрушили город за более десяти месяцев непрерывных боев.

Также аэроразведчики ВСУ 19 апреля показали Бахмут с высоты птичьего полета. Специалисты продемонстрировали кадры разрушенного населенного пункта, почти полностью покрытого дымовым занавесом, образовавшимся в результате продолжительных артиллерийских и авиационных обстрелов. По городу удается передвигаться только благодаря визуальному прикрытию, которое не позволяет увидеть украинских защитников.

Бойцы Сил специальных операций ВСУ 29 апреля показали уличные бои на территории Бахмута. Среди разрушенных российскими подразделениями зданий украинские защитники применяют против врагов стрелковое оружие и другое противотанковое вооружение. Видео снято операторами группы специального назначения при выполнении боевых заданий. Украинские защитники применяют против российских захватчиков стрелковое оружие и другое противотанковое вооружение.