Российские командиры опасаются масштабного прорыва ВСУ и возводят укрепления, — CNN

По данным журналистов, некоторые укрепления создавались по распоряжению местных руководителей в попытке популяризировать официальный нарратив о том, что Россия противостоит НАТО.

Россия соорудила масштабные системы военных укреплений в южных регионах на линии соприкосновения с украинскими силами. Это свидетельствует о том, что в Кремле опасаются контрнаступления ВСУ, сообщает CNN.

Новые данные британской разведки, опубликованные 1 мая, свидетельствуют о том, что Москва построила одну из самых разветвленных сетей окопов, которые когда-либо создавались за последние несколько десятилетий. Эта сеть траншей проложена вдоль северной границы оккупированного Крыма, а также вновь южных границ Белгородской и Курской областей.

По данным британского ведомства, строительство защитной сети началось летом 2022 года.

"Такая оборона указывает на то, что российские лидеры глубоко обеспокоены тем, что Украина может провести крупные прорывы", — заявили в министерстве.

Но некоторые укрепления создавались по распоряжению местных руководителей в попытке продвижения официального нарратива о том, что Россия противостоит НАТО.

Напомним, что недавние события показали, что Россия не готова к контрнаступлению Украины. Журналисты отмечают, что руководитель наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается снять с себя ответственность за поражение ВС РФ еще до начала контрнаступления Украины.

Также сообщалось, что РФ направила в Бахмут снайперов из контртеррористического подразделения. Военные исследователи отмечают, что Россия вынуждена перебрасывать на фронт нерегулярные силы на фоне значительных потерь. По оценкам США, с января 2023 года ВС РФ потеряли в Бахмуте 100 тысяч военнослужащих.