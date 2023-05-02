Дефицит до 90%: оккупационные "власти" не могут найти коллаборантов, — ЦНС

Россияне никак не могут организовать работу "администраций" из-за дефицита кадров. Местные жители не хотят быть причастными к действиям Кремля, поэтому оккупанты вынуждены искать людей по регионам.

"Власти" на оккупированных территориях Украины начали жаловаться на то, что в "администрациях" наблюдается серьезный дефицит кадров. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 2 мая.

Россияне организовывая работу в оккупационных "администрациях" начали сталкиваться с новой проблемой. Укомплектовать "структурные подразделения властей" оказалось не совсем посильной задачей.

"В отдельных случаях дефицит достигает 90%. Причиной является отказ россиян работать на временно оккупированных территориях из-за рисков и неопределенности дальнейшей судьбы территории", — говорится в сообщении.

Вся причина в том, что местные жители в большинстве своем покинули регион, либо же наотрез отказываются идти на сотрудничество с российскими оккупантами.

Таким образом, оккупационные "администрации" спустя много месяцев так и не смогли полноценно начать свою работу. Россияне также ищут кадровые ресурсы в своих регионах, как отметили в ЦНС, чтобы заполнить пробелы.

Напомним, 1 мая сообщалось, что российские оккупанты подготовили план эвакуации из Запорожской области накануне контрнаступления ВСУ. Кроме того, распространены указания по уничтожению документов и техники.

30 апреля СМИ сообщали, что оккупанты обвиняют жителей Украины в терроризме для пополнения обменного фонда. Правозащитники убеждены, что это очередная провокация, которую РФ планирует использовать в будущем в своих целях.