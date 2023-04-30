Оккупанты обвиняют жителей Украины в терроризме для пополнения обменного фонда, — СМИ

По данным журналистов, официальный Киев, родственники пострадавших и правозащитники уверены, что все это "фейковые" дела. В предъявленных "обвинениях" не упоминается о войне или вторжении ВС РФ.

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Жителей оккупированных регионов Украины представители оккупационных властей РФ задерживают, чтобы затем обменять на пленных российских военных. Об этом пишет сообщает BBC.

По данным журналистов, подобных дел было несколько. В частности, владелицу массажного салона Янину Акулову и нескольких других жителей оккупированного Мелитополя обвинили "в подготовке теракта на территории РФ". Сообщается, что украинцы собирались устроить взрыв на рынке Мелитополя, города Запорожской области, захваченного российскими войсками в начале полномасштабного вторжения.

У Акуловой есть несовершеннолетние дети, младшей дочери – шесть лет.

Детского тренера по единоборствам Андрея Голубева из Мелитополя вместе с еще четырьмя мелитопольцами обвиняют в международном терроризме. Российские оккупационные власти утверждают, что он планировал взрыв российского гуманитарного конвоя 22 апреля 2022 года. При этом мужчину задержали 16 днями ранее.

Официальный Киев, родственники пострадавших и гражданские активисты уверены, что все это "фейковые" дела. При этом в предъявленных "обвинениях" не упоминается о войне или же вторжении российских войск. Все представлено так, будто задержанные угрожали "мирному сосуществованию народов", отмечается в публикации.

Правозащитники считают, что таким образом граждан Украины планируют впоследствии обменять на россиян, находящихся в плену.

Напомним, что в начале контрнаступления Украина будет перерезать дороги, ведущие в Крым, по которым идет снабжение российских войск. Британский военный обозреватель Шон Белл считает, что с высокой долей вероятности главный удар контрнаступления Украины придется на сухопутный коридор ВС РФ с Крымом.

Ранее сообщалось, что оккупант "Чмоня" вновь попал на фронт, а за его голову объявлена награда — пачка пельменей.