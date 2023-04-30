Окупанти звинувачують українців у тероризмі для поповнення обмінного фонду, — ЗМІ

За даними журналістів, офіційний Київ, родичі постраждалих та правозахисники впевнені, що все це "фейкові" справи. У пред'явлених "звинуваченнях" не згадується про війну чи вторгнення ЗС РФ.

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Жителів окупованих регіонів України представники окупаційної влади РФ затримують, щоб потім обміняти на полонених російських військових. Про це пише BBC.

За даними журналістів, таких справ було кілька. Зокрема, власницю масажного салону Янину Акулову та кількох інших мешканців окупованого Мелітополя звинуватили "у підготовці теракту на території РФ". Повідомляється, що українці мали намір влаштувати вибух на ринку Мелітополя, міста Запорізької області, захопленого російськими військами на початку повномасштабного вторгнення.

Акулова має неповнолітніх дітей, молодшої доньки – шість років.

Дитячого тренера з єдиноборств Андрія Голубєва з Мелітополя разом із ще чотирма мелітопольцями звинувачують у міжнародному тероризмі. Російська окупаційна влада стверджує, що він планував вибух російського гуманітарного конвою 22 квітня 2022 року. При цьому чоловіка затримали за 16 днів до цього.

Офіційний Київ, родичі постраждалих та громадянські активісти впевнені, що все це "фейкові" справи. При цьому в пред'явлених "звинуваченнях" не згадується про війну або вторгнення російських військ. Все представлено так, ніби затримані загрожували "мирному співіснуванню народів", наголошується у публікації.

Правозахисники вважають, що таким чином громадян України планують згодом обміняти на росіян, які перебувають у полоні.

Нагадаємо, що на початку контрнаступу Україна перерізатиме дороги, що ведуть до Криму, якими йде постачання російських військ. Британський військовий оглядач Шон Белл вважає, що з високою ймовірністю головний удар контрнаступу України припаде на сухопутний коридор ЗС РФ із Кримом.

Раніше повідомлялося, що окупант "Чмоня" знову потрапив на фронт, а за його голову оголошено нагороду — пачку пельменів.