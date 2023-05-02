"Невероятный цинизм": школьников в Мариуполе заставляют благодарить оккупантов за "СВО"

Многие из детей, которые остались в городе, потеряли близких и друзей в результате российских обстрелов. Теперь они вынуждены писать благодарственные письма ВС РФ по выданному шаблону.

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики заставляют школьников писать благодарственные письма российским военным. Об этом сообщили в Telegram-канале Мариупольского городского совета 2 мая.

Для написания благодарственных писем используется специальный шаблон. Каждый ученик обязан поблагодарить российских военных за "специальную военную операцию" (официальное название войны с Украиной, принятое в РФ, — ред.).

"Учителя предоставили шаблон, согласно которому каждый ученик должен поблагодарить за "специальную военную операцию". И это должны писать дети, многие из которых потеряли близких, родных или друзей именно от российских обстрелов. Невероятный цинизм оккупантов", — говорится в сообщении.

Отдельно в Мариупольском городском совете отметили, что российские оккупанты также ввели обязательный перечень книг, которые должны прочесть дети на захваченных территориях.

Среди них "Молодая гвардия" Александра Фадеева, "Брестская крепость" Сергея Смирнова, "Как закалялась сталь" Николая Островского, а также некоторые другие.

Таким образом россияне хотят изменить сознание детей, которые проживают на территориях, где велись боевые действия.

Россияне устроили очередную провокацию в школах Мариуполя Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Напомним, 20 апреля сообщалось, что РФ на захваченных территориях вводит раздел про "СВО" для школьников. Кроме того, с нового учебного года для парней из старших классов собираются ввести обязательную военную подготовку.

20 марта в Луганской ОВА сообщали, что ВС РФ устраивают провокации с украинским флагом и проверяют школьников. В частности речь о тех, кто не посещает местные заведения образования.