Признак геноцида: РФ на захваченных территориях вводит раздел про "СВО" для школьников, — ЦНС

В ЦНС подчеркивают, что отдельно оккупанты с нового учебного года хотят открыть обязательную военную подготовку для парней из старших классов. В такой способ их будут готовить к будущему призыву в армию.

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На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики включили в школьную программу по истории информацию про т.н. "СВО" (официальное название войны в РФ, — ред.). Об этом сообщает Центр национального сопротивления 19 апреля.

По имеющейся информации, теперь для украинцев россияне проводят уроки, где рассказывают о войне, которую начала Российская Федерация. Ранее это было в рамках специальных уроках под названием "разговоры о важном". На них школьникам на временно оккупированных территориях раз в неделю навязывали российскую пропаганду, а также рассказывали о мотивах решения главы Кремля Владимира Путина, как сообщают в ЦНС.

"Сейчас враг включил раздел "СВО" в программу по истории. Также оккупанты со следующего года планируют ввести обязательную военную подготовку для учеников старших классов, чтобы подготовить их к призыву в армию врага. В то же время продолжаются создаваться центры милитаристических группировок "юнармии", которые действуют при школах", — говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления отметили, что метод "промывания мозгов" детям на оккупированных территориях является прямым признаком геноцида, ведь направлены такие действия на изменение самоидентификации целого поколения.

Напомним, 19 апреля в ЦНС сообщали, что российские оккупанты теряют поддержку "лояльного населения" в Украине. Они провели специальное исследование где увидели истинное отношение жителей оккупированных территорий к их действиям.