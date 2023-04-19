"Жалуются в Москву": оккупанты теряют поддержку "лояльного населения" в Украине, – ЦНС

По данным представителей подполья, россияне провели исследование, которое показало, что жители оккупированных территорий начали хуже относиться к врагу на фоне безработицы, дефицита лекарств и высоких цен.

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На временно оккупированных территориях Украины зафиксировано падение популярности россиян среди "лояльного" Кремлю населения. Об этом говорится в публикации Центра национального сопротивления (ЦНС) от 18 апреля.

По данным украинского подполья, оккупанты "жалуются в Москву" на падение уровня поддержки среди украинцев. Россияне провели исследование, которое показало, что жители оккупированных территорий начали хуже к ним относиться.

Авторы публикации отмечают, что на мнение людей повлиял целый ряд факторов, в частности:

наплыв оккупационных войск в населенные пункты;

размещение военных ВС РФ в гражданских и муниципальных объектах;

цены в несколько раз выше, чем в свободной Украине;

безработица;

нехватка медикаментов.

"В то же время, Москва реагирует на это традиционно – увеличением силового блока и принуждения", — говорится в источнике.

Взирая на это, в ЦНС призвали украинцев покинуть оккупированные города через территорию России.

Напомним, что согласно информации ЦНС от 17 апреля, россияне начали устанавливать дополнительные камеры видеонаблюдения вдоль железных дорог во временно оккупированном Крыму для выявления партизан.

Ранее мы сообщали, что по данным ЦНС от 12 апреля, за время полномасштабной войны оккупанты незаконно вывезли на территорию России более 100 тысяч украинских детей. Представители подполья отмечают, что депортация проходит под предлогом лечения в российских регионах.

Еще мы писали о том, что 12 апреля в ЦНС заявили о вывозе документации из пенсионных фондов временно оккупированных территорий Украины в Россию. Свои действия оккупанты объясняют неспособностью обработать информацию и "облегчением эвакуации" пенсионеров.