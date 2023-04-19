"Скаржаться в Москву": окупанти втрачають підтримку "лояльного населення" в Україні, — ЦНС

За даними представників підпілля, росіяни провели дослідження, яке показало, що мешканці окупованих територій почали гірше ставитися до ворога на тлі безробіття, дефіциту ліків та високих цін.

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На тимчасово окупованих територіях України зафіксовано падіння популярності росіян серед "лояльного" Кремлю населення. Про це йдеться у публікації Центру національного спротиву (ЦНС) від 18 квітня.

За даними українського підпілля, окупанти "скаржаться в Москву" на падіння рівня підтримки серед українців. Росіяни провели дослідження, яке показало, що жителі окупованих територій почали гірше до них ставитися.

Автори публікації зазначають, що на думку людей вплинула ціла низка факторів, зокрема:

наплив окупаційних військ у населені пункти;

розміщення військових ЗС РФ у цивільних та муніципальних об'єктах;

ціни у кілька разів вищі, ніж у вільній Україні;

безробіття;

нестача медикаментів.

"Водночас Москва реагує на це традиційно — збільшенням силового блоку і примусу", — йдеться в джерелі.

Зважаючи на це, у ЦНС закликали українців залишити окуповані міста через територію Росії.

Нагадаємо, що згідно з інформацією ЦНС від 17 квітня, росіяни почали встановлювати додаткові камери відеоспостереження вздовж залізниць у тимчасово окупованому Криму для виявлення партизанів.

Раніше ми повідомляли, що за даними ЦНС від 12 квітня, за час повномасштабної війни окупанти незаконно вивезли на територію Росії понад 100 тисяч українських дітей. Представники підпілля зазначають, що депортація відбувається під приводом лікування у російських регіонах.

Ще ми писали про те, що 12 квітня до ЦНС заявили про вивезення документації із пенсійних фондів тимчасово окупованих територій України до Росії. Свої дії окупанти пояснюють нездатністю обробити інформацію та "полегшенням евакуації" пенсіонерів.