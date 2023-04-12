"Виявили патологію": окупанти вивезли понад 100 тисяч українських дітей до РФ, — ЦНС

За інформацією Центру спротиву, маленьких жителів окупованих територій примусово відправляють на медогляд, після чого лікар прописує лікування у російських регіонах.

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Російські загарбники депортували з України за час повномасштабної війни понад 100 тисяч дітей із тимчасово окупованих територій. Про це повідомили у пресслужбі Центру національного спротиву.

Понад 100 тисяч дітей, які зіткнулися з таким явищем як війна, незаконно вивезли на територію Російської Федерації. Перед депортацією їх примусово надсилають на медичний огляд. Лікарі спочатку їх оглядають, а після цього прописують лікування у російських регіонах.

Якщо батьки відмовляються від рекомендацій, тоді починають надходити погрози у вигляді позбавлення батьківських прав.

"Так, з початку року у Донецкій областi огляд пройшли 75 тисяч дітей і 39 тисяч в результаті було вивезено до РФ. У Луганській області "оглянули" 94 тисячі, і у 66 тисяч "виявили патологію", після чого вивезли", — йдеться в повідомленні.

Крім того, російські фахівці також вимагають із батьків гроші, щоб у їхніх дітей випадково не було виявлено "патологію" і їх примусово не вивезли на російську територію.

Нагадаємо, 11 квітня повідомлялося, що росіяни відправляли викрадених під Херсоном дітей до ізолятора за прослуховування гімну України в навушниках. За словами підлітка, якого росіяни незаконно утримували у Криму, окупанти читали листування на його телефоні та погрожували відправити ночувати до підвалу.

10 квітня експерт повідомляв, що Росія, депортуючи дітей, хоче покращити свій демографічний потенціал. Політолог Володимир Молчанов у коментарі Фокусу заявив, що РФ намагається змусити українців сумніватися, що державі потрібні викрадені діти.