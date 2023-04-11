За гімн України у навушниках: росіяни відправляли викрадених під Херсоном дітей до ізолятора (відео)

За словами підлітка, якого росіяни незаконно утримували в Криму, окупанти читали переписки на його телефоні та погрожували відправити ночувати до підвалу за радість щодо звільнення українських територій.

Related video

Український 16-річний підліток на ім'я Віталій, якого вдалося повернути додому із тимчасово окупованого Криму, розповів, як росіяни поводяться з незаконно депортованими дітьми. Інтерв'ю з хлопчиком опублікувало видання "Суспільне".

За словами журналістів, наприкінці березня Віталій уперше за півроку побачився із мамою. Підліток із Херсонської області восени потрапив до табору в окупованій Євпаторії. Там дітям казали, що вони перебувають на території Росії.

Віталій більш ніж півроку не бачився із сім'єю

Хлопчик також згадав, що дітей з України змушували співати російський гімн під час ранкової зарядки.

"Говорили співати гімн Росії, а ми в навушниках на телефоні включали гімн України. Потім хтось почув це, нас завели в ізолятор", — розповів Віталій.

За словами підлітка, окупанти знайшли у нього в телефоні листування з братом, який висловив радість щодо звільнення Берислава. За це хлопчику погрожували відправити на ніч у підвал, де стіни були обвішані російськими прапорами та плакатами з написами "Слава Росії".

Росіяни намагаються зробити з українських дітей "правильних росіян"

Раніше, 23 березня Віталій також розповів, що окупанти погано годували українських дітей та били тих, хто підтримував Україну. За словами підлітка, росіяни переконували їх у тому, що від них відмовилися батьки.

Нагадаємо, що 10 квітня до Херсона вдалося повернути 24 дитини, яких росіяни незаконно утримували. Це стало можливим завдяки допомозі волонтерів Благодійного фонду "Save Ukraine".

Ще ми писали про те, що на допиті ФСБ у РФ померла бабуся, яка приїхала забрати двох депортованих онуків у рамках рятувальної місії благодійного фонду "Save Ukraine". Багаторазові допити російських силовиків тривали близько 14 години.