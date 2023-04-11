За гимн Украины в наушниках: россияне отправляли похищенных под Херсоном детей в изолятор (видео)

По словам подростка, которого россияне незаконно удерживали в Крыму, оккупанты читали переписки на его телефоне и угрожали отправить ночевать в подвал за радость по поводу освобождения украинских территорий.

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Украинский 16-летний подросток по имени Виталий, которого удалось вернуть домой из временно оккупированного Крыма, рассказал, как россияне обращаются с незаконно депортированными детьми. Интервью с мальчиком опубликовало издание "Суспільне".

По словам журналистов, в конце марта Виталий впервые за полгода увиделся с мамой. Подросток из Херсонской области осенью попал в лагерь в оккупированной Евпатории. Там детям говорили, что они находятся на территории России.

Виталий более полугода не виделся с семьей

Мальчик также вспомнил, что детей из Украины заставляли петь российский гимн во время утренней зарядки.

"Говорили петь гимн России, а мы в наушниках на телефоне включали гимн Украины. Потом кто-то услышал это, нас завели в изолятор", — рассказал Виталий.

По словам подростка, оккупанты нашли у него в телефоне переписку с братом, который выразил радость по поводу освобождения Берислава. За это мальчику угрожали отправить на ночь в подвал, где стены были увешаны российскими флагами и плакатами с надписями "Слава России".

Россияне пытаются сделать из украинских детей "правильных россиян"

Ранее, 23 марта Виталий также рассказал, что оккупанты плохо кормили украинских детей и били тех, кто поддерживал Украину. По словам подростка, россияне убеждали их в том, что от них отказались родители.

Напомним, что 10 апреля в Херсон удалось вернуть 24 ребенка, которых россияне незаконно удерживали. Это стало возможно благодаря помощи волонтеров Благотворительного фонда "Save Ukraine".

Еще мы писали о том, что на допросе ФСБ в РФ умерла бабушка, приехавшая забрать 2 депортированных внуков в рамках спасательной миссии благотворительного фонда "Save Ukraine". Многократные допросы российских силовиков продолжались около 14 часов.