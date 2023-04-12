"Обнаружили патологию": оккупанты вывезли более 100 тысяч украинских детей в РФ, — ЦНС

По информации Центра сопротивления, маленьких жителей оккупированных территорий принудительно отправляют на медосмотр, после чего врач прописывает лечение в российских регионах.

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Российские захватчики депортировали из Украины за время полномасштабной войны более 100 тысяч детей с временно оккупированных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Центра национального сопротивления.

Более 100 тысяч детей, которые столкнулись с таким явлением как война, были незаконно вывезены на территорию Российской Федерации. Перед депортацией их принудительно отправляют на медицинский осмотр. Врачи сначала их осматривают, а после этого прописывают лечение в российских регионах.

В том случае, если родители отказываются от рекомендаций, тогда начинают поступать угрозы в виде лишения родительских прав.

"Так, с начала года в Донецкой области осмотр прошли 75 тысяч детей и 39 тысяч в результате было вывезено в РФ. В Луганской области "осмотрели" 94 тысячи, и у 66 тысяч "обнаружили патологию", после чего вывезли", — говорится в сообщении.

Кроме того, российские специалисты также требуют с родителей деньги, чтобы у их детей случайно не была выявлена "патология" и их принудительно не вывезли на российскую территорию.

Напомним, 11 апреля сообщалось, что россияне отправляли похищенных под Херсоном детей в изолятор за прослушивание гимна Украины в наушниках. По словам подростка, которого россияне незаконно удерживали в Крыму, оккупанты читали переписки на его телефоне и угрожали отправить ночевать в подвал.

10 апреля эксперт сообщал, что Россия, депортируя детей, хочет улучшить свой демографический потенциал. Политолог Владимир Молчанов в комментарии Фокусу заявил, что РФ пытается заставить украинцев сомневаться, что государству нужны похищенные дети.