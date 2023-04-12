Росіяни вивозять пенсійні справи мешканців окупованих територій, – ЦНС

Чиновники пояснюють нововведення нібито технічною нездатністю опрацювати інформацію на місцях.

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Загарбники вивозять на територію Російської Федерації документацію із пенсійних фондів тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, з усіх великих тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області до РФ вивозять пенсійні справи. Зазначається, що російська влада поставила завдання вивезти всі справи до серпня.

Свої дії чиновники пояснюють нібито технічною нездатністю обробити інформацію на тимчасово окупованих територіях, а також "полегшенням евакуації" людей пенсійного віку.

Нагадаємо, 1 березня ЦНС повідомив, що російські окупанти на захоплених територіях перестали нараховувати соціальні виплати власникам українських паспортів. Ввести цю новацію вирішили з однієї причини — процес "паспортизації" жителів тимчасово окупованих територій іде вкрай повільно.

Також 27 березня Фокус розповів, як мешкають на території окупованої частини Херсонської області. Росіяни запровадили заборону використання терміналів для оплати банківськими картами. Щоб знецінити українську гривню, окупаційна "адміністрація" встановила власний курс конвертації валют – один рубль дорівнює одній гривні.