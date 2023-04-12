Россияне вывозят пенсионные дела жителей оккупированных территорий, – ЦНС

Чиновники объясняют нововведение якобы технической неспособностью обработать информацию на местах.

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Захватчики вывозят на территорию Российской Федерации документацию из пенсионных фондов временно оккупированных территорий. Об этом информирует Центр национального сопротивления.

В частности, из всех крупных временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области в РФ вывозят пенсионные дела. Отмечается, что российские власти поставили задачу вывезти все дела до августа.

Свои действия чиновники объясняют якобы технической неспособностью обработать информацию на временно оккупированных территориях, а также "облегчением эвакуации" людей пенсионного возраста.

Напомним, 1 марта ЦНС сообщил, что российские оккупанты на захваченных территориях перестали начислять социальные выплаты владельцам украинских паспортов. Ввести это новшество решили по одной причине — процесс "паспортизации" жителей временно оккупированных территорий идет крайне медленно.

Также 27 марта Фокус рассказал, как живут на территории оккупированной части Херсонской области. Россияне ввели запрет на использование терминалов для оплаты банковскими картами. Чтобы обесценить украинскую гривну, оккупационная "администрация" установила собственный курс конвертации валют – один рубль приравнивается к одной гривне.