Ознака геноциду: РФ на захоплених територіях запроваджує розділ про "СВО" для школярів, — ЦНС

У ЦНС наголошують, що окремо окупанти з нового навчального року хочуть відкрити обов'язкову військову підготовку для хлопців із старших класів. Таким чином їх готуватимуть до майбутнього призову до армії.

Related video

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники включили до шкільної програми з історії інформацію про т.зв. "СВО" (офіційна назва війни в РФ, — ред.). Про це повідомляє Центр національного спротиву 19 квітня.

За наявною інформацією, тепер для українців росіяни проводять уроки, де розповідають про війну, яку розпочала Російська Федерація. Раніше це було в рамках спеціальних уроків під назвою "розмови про важливе". На них школярам на тимчасово окупованих територіях щотижня нав'язували російську пропаганду, а також розповідали про мотиви рішення глави Кремля Володимира Путіна, як повідомляють у ЦНС.

"Зараз ворог включив розділ "СВО" до програми з історії. Також окупанти з наступного року планують запровадити обов'язкову військову підготовку для учнів старших класів, щоб підготувати їх до призову до армії ворога. Водночас продовжуються створюватися центри мілітарних угруповань "юнармії", які діють при школах", — йдеться у повідомленні.

У Центрі національного спротиву зазначили, що метод "промивання мозку" дітям на окупованих територіях є прямою ознакою геноциду, адже спрямовані такі дії на зміну самоідентифікації цілого покоління.

Нагадаємо, 19 квітня ЦНС повідомляли, що російські окупанти втрачають підтримку "лояльного населення" в Україні. Вони провели спеціальне дослідження, де побачили справжнє ставлення жителів окупованих територій до їхніх дій.