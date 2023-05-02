"Финальное фиаско": Подоляк прокомментировал запуск трамваев в Мариуполе с участием Путина

Советник главы ОП иронически заявил, что российский президент прошел "безупречный жизненный путь — от глобального игрока до пафосного открытия трамвайных путей".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал новость о запуске трамваев во временно оккупированном Мариуполе, за которым лично следил президент РФ Владимир Путин. Об этом Подоляк написал в Twitter 2 мая.

Михаил Подоляк отметил, что это "грандиозное" событие в Мариуполе, который весной прошлого года был захвачен Вооруженными силами Российской Федерации, на самом деле является полным фиаско. В частности, потому, что президент РФ запускал трамваи не лично, а при помощи видеосвязи.

"От глобального игрока до "пафосного открытия трамвайных путей в уничтоженном украинском Мариуполе". Безупречный жизненный путь, безупречная карьера, безупречная историческая оценка. Начало и практически финальное фиаско", – написал Михаил Подоляк в твите с хэштегом #Путін ВВ (Рф).

Запуск трамваев в оккупированном Мариуполе: что известно

Информация о том, что в Мариуполе пошли трамваи, поступила от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, передают росСМИ 2 мая. По его словам, в городе уже восстановили первый участок, а это не менее 10 километров. Владимир Путин не смог лично приехать на запуск трамвайной линии, поэтому выступил в онлайн-режиме.

"Мирная жизнь возвращается. Путин это держит под своим личным контролем", — продолжил Дмитрий Песков.

Напомним, 1 мая советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что РФ изменила тактику ракетных обстрелов, чтобы склонить Украину к переговорам. Оккупанты считают, что это поможет повлиять на Запад, который якобы начнет в свою очередь давить на Киев.

26 апреля Михаил Подоляк сообщал, что российские элиты сомневаются в дееспособности Владимира Путина. Они осознают, что президент РФ больше не является гарантом стабильности.