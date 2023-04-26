Российские элиты сомневаются в дееспособности Путина, — Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины считает, что в окружении Путина сейчас немало "теорий заговоров", потому что на сегодняшний день не только на Западе видят, что Путин не является гарантом стабильности и не является переговорщиком с мощными странами.

Related video

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил сомнения российских элит в дееспособности диктатора. Такое мнение в интервью NV высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя слова Пескова который сказал, что Путин не сидит в бункере и не использует двойников.

"Думаю, таким образом Песков подтвердил, что политические элиты РФ сомневаются в том, что Путин сегодня контролирует те или иные процессы, что он лично с кем-то встречается. Все уже постепенно говорят (я имею в виду не мы в Украине, не западный мир, а именно в России), вся политическая элита имеет определенные сомнения в здоровье Путина, что он вообще контролирует ситуацию лично, а не из-за двойников. Есть сомнения, что кто-то под видом Путина не ездит на те или иные оккупированные территории, а и по России", — сказал Михаил Подоляк.

Советник главы ОП считает, что в окружении Путина сейчас немало "теорий заговоров", и оно должно решить, готово ли оно и дальше платить ту цену, которую сейчас платит, не понимая, кто перед ними — президент или его двойник.

"Сегодня Путин не является гарантом стабильности их карьер, не является переговорщиком с западными элитами. Они постепенно между собой об этом говорят. У них есть сомнения, что Путин дееспособен. И потому Песков выходит и таким образом будто подчеркивает, "да, вы правы, Путин не дееспособен", — сказал советник главы ОП.

Михаил Подоляк отметил, что решение вопросов в среде российских элит относительно дееспособности Путина ускорит эффективное украинское контрнаступление.

Напомним, что 24 апреля Михаил Подоляк раскритиковал распространенную в западных СМИ информацию о подготовке Киевом ударов по территории России в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля. Он считает, что подобные публикации формируют мнение, что Украина является неразумной и импульсивной страной, в которой взрослым людям опасно доверять серьезное оружие.

21 апреля советник главы Офиса президента Украины высказался по поводу удара бомбой по Белгороду. По его словам, российское руководство вынуждено было признать, что они сами сбросили авиабомбу на город, чтобы не деморализовать граждан еще сильнее, поскольку боятся признать, что Россия может быть незащищенной.