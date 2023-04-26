Російські еліти сумніваються у дієздатності Путіна, — Подоляк

Радник голови Офісу президента України вважає, що в оточенні Путіна зараз чимала кількість "теорій змов", бо на сьогодні не тільки на Заході бачать, що Путін не є гарантом стабільності та не є переговорником з потужними країнами.

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Прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив сумніви російських еліт в дієздатності диктатора. Таку думку в інтерв'ю NV висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи слова Пєскова, що Путін не сидить у бункері та не використовує двійників.

"Думаю, так Пєсков підтвердив, що політичні еліти РФ сумніваються в тому, що Путін на сьогодні контролює ті чи інші процеси, що він особисто з кимось зустрічається. Усі вже поступово говорять (я маю на увазі не ми в Україні, не західний світ, а саме в Росії), вся політична еліта має певні сумніви у здоров'ї Путіна, що він узагалі контролює ситуацію особисто, а не через двійників. Мають певні сумніви, чи хтось під виглядом Путіна не їздить на ті чи інші окуповані території, а й по Росії", — сказав Михайло Подоляк.

Радник голови ОП вважає, що в оточенні Путіна зараз чимала кількість "теорій змов", і воно має вирішити, чи готові вони й далі платити ту ціну, яку зараз платять, не розуміючи, хто перед ними — президент чи його двійник.

"Сьогодні Путін не є гарантом стабільності їхніх кар'єр, не є переговорником із західними елітами. Вони поступово між собою про це говорять. У них є сумніви, що Путін дієздатний. І тому Пєсков виходить і в такий спосіб ніби підкреслює, що "так, ви маєте рацію, Путін не є дієздатним"", — сказав радник голови ОП.

Михайло Подоляк наголосив на тому, що розв'язання питань в середовищі російських еліт щодо дієздатності Путіна пришвидшить ефективний український контрнаступ.

Нагадаємо, що 24 квітня Михайло Подоляк розкритикував поширену в західних ЗМІ інформацію про підготовку Києвом ударів по території Росії у роковини повномасштабного вторгнення 24 лютого. Він вважає, що подібні публікації формують думку ніби Україна є нерозумною та імпульсивною країною, в якій дорослим людям небезпечно довіряти серйозну зброю.

21 квітня радник голови Офісу президента України висловився з приводу удару бомбою по Бєлгороду. За його словами, російське керівництво було змушене визнати, що вони самі скинули авіабомбу на місто, щоб не деморалізувати громадян ще сильніше, оскільки бояться визнати, що Росія може бути незахищеною.