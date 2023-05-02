"Противоречия являются временными": Резников оценил проект ЕС "Миллион снарядов для Украины"

В Минобороны не считают, что дискуссии в ЕС относительно поставок снарядов могут помешать предварительным договоренностям.

Министр обороны Алексей Резников высказался по поводу реализации проекта Европейского Союза "Миллион снарядов для Украины", заявив, что есть определенные временные противоречия в поставках боеприпасов. Об этом 2 мая он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина ".

Он отметил, что определенные разногласия в позиции союзников по поставкам не помешают украинским войскам получить боеприпасы. Он обратил внимание, что есть политическое решение уровнем выше, то есть на уровне руководителя дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Это позволяет не сомневаться в поддержке инициативы.

Резников отметил, что продолжаются дискуссии по бюджетам. Речь идет о том, где средства налогоплательщиков будут оседать в разных фондах.

"Нельзя, наверное, за это осуждать их, но нам главное — скорее", — отметил руководитель военного ведомства.

Он добавил, что Украина уже получает снаряды со складов и запасов от партнеров. На средства Евросоюза налажено определенное производство. Союзники заинтересованы это делать, потому что их заводы получают серьезный заказ вперед, как для интересов Украины, так и для пополнения запасов их Вооруженных сил.

Напомним, 27 апреля в ЕС снова не договорились о совместной закупке боеприпасов для Украины. Журналисты RMF FM назвали государство Евросоюза, объявившее условие для производства и поставки боеприпасов украинским войскам. Оказалось, что среди стран ЕС вроде бы растет уровень напряженности и раздражения в связи с позицией Франции. Официальный Париж словно заявил о том, что стремится к тому, чтобы процесс производства боеприпасов и поставки оружейных компаний были европейскими.

Также 19 апреля в Белом доме анонсировали поставки боеприпасов для HIMARS. По словам спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, о пакете помощи объявят в ближайшее время. Она сообщила, что туда войдут снаряды для артиллерийских систем.