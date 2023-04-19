Новый пакет помощи Украине: в Белом доме анонсировали поставки боеприпасов для HIMARS

По словам спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, о пакете помощи объявят в ближайшее время. Она сообщила, что туда войдут снаряды для артиллерийских систем.

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Сегодня, 19 апреля, представительница Белого дома США Карин Жан-Пьер анонсировала новый пакет военной помощи Украине. Это произошло на брифинге, транслировавшемся в сети.

"Сегодня позже администрация Байдена объявит о новом пакете помощи для безопасности Украины в рамках наших постоянных усилий по помощи Украине в обороне против жестокого российского вторжения", — заявила Жан-Пьер.

Она сказала, что в анонсированный пакет войдут дополнительные боеприпасы для американской реактивной системы HIMARS и артиллерийские снаряды. По словам Жан-Пьер, вооружение будет предоставлено в рамках инициативы президента США, позволяющей передавать оружие из запасов.

Напомним, 19 апреля президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что страна предоставит оружие Украине при условии " крупномасштабного нападения на мирных жителей ". Также весомыми причинами для поддержки украинцев лидер Южной Кореи считает "резню" и "серьезное" нарушение правил ведения войны.

Ранее, 18 апреля, Вооруженные силы Великобритании сообщили о предоставлении Украине 14 танков Challenger 2. Британцы отметили, что их инструкторы научили украинских защитников управлять этими машинами.

Секретарь СНБО недавно заявил, что ВСУ не начнут контрнаступление, пока не будут готовы. Он подчеркнул, что в подготовке наступательных действий помогают и союзники Украины, в частности предоставляя снаряды.