Новий пакет допомоги Україні: у Білому домі анонсували постачання боєприпасів для HIMARS

За словами речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, про пакет допомоги оголосять найближчим часом. Вона розповіла, що туди увійдуть снаряди для артилерійських систем.

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Сьогодні, 19 квітня, речниця Білого дому США Карін Жан-П’єр анонсувала новий пакет військової допомоги Україні. Це сталося на брифінгу, що транслювався у мережі.

"Сьогодні пізніше адміністрація Байдена оголосить про новий пакет безпекової допомоги України у рамках наших постійних зусиль з допомоги Україні в обороні проти жорстокого російського вторгнення", — заявила Жан-П’єр.

Речниця сказала, що до анонсованого пакета увійдуть додаткові боєприпаси для американської реактивної системи HIMARS та артилерійські снаряди. За словами Жан-П’єр, озброєння буде надане у межах ініціативи президента США, що дозволяє передавати зброю з запасів.

Нагадаємо, 19 квітня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна надасть зброю Україні за умови "великомасштабного нападу на мирних жителів". Також вагомими причинами для підтримки українців лідер Південної Кореї вважає "різанину" та "серйозне" порушення правил ведення війни.

Раніше, 18 квітня, Збройні сили Великобританії повідомили про надання Україні 14 танків Challenger 2. Британці зазначили, що їхні інструктори навчили українських захисників керувати цими машинами.

Секретар РНБО нещодавно заявив, що ЗСУ не почнуть контрнаступ, доки не будуть готові. Він підкреслив, що у підготовці наступальних дій допомагають і союзники України, зокрема, надаючи снаряди.