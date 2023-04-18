"Ніхто не почне контрнаступ непідготовленим": Данілов висловився про зброю для ЗСУ

За словами секретаря РНБО, союзники допомагають Україні, постачаючи важку бронетехніку та боєприпаси, проте інколи закордонні офіційні особи "обіцяють одне, а роблять зовсім інше".

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Збройні сили України не почнуть контрнаступу, доки не будуть готові. Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Associated Press.

"Якщо ми не готові, то ніхто не почне непідготовленим", — заявив секретар РНБО.

Данілов зазначив, що союзники надають Україні допомогу у підготовці до очікуваного контрнаступу, постачаючи важку бронетехніку та боєприпаси. При цьому чиновник заявив, що закордонні офіційні особи іноді "обіцяють одне, а роблять зовсім інше".

Олексій Данилов також прокоментував злив "секретних документів Пентагону". За його словами, цей інцидент не завадить майбутньому наступу ЗСУ, оскільки питання безпеки України вирішуються на закритих зустрічах з президентом Володимиром Зеленським.

Говорячи про нинішні запаси озброєнь в Україні, Данілов заявив, що його "достатньо, щоб приборкати Росію". Чиновник також висловив упевненість у тому, що ЗСУ зможуть звільнити окуповані українські території.

"Ми переможемо Росію. Якщо в тебе сильний внутрішній дух, ти обов'язково переможеш. І він у нас завжди був сильним. Це те, що завжди дратувало росіян", — сказав Данилов.

Нагадаємо, що 16 квітня Олексій Данілов заявив, що остаточне рішення про початок контрнаступу ухвалює лише Україна. Він також зазначив, що точна дата поки що невідома.

За словами заступника міністра оборони США Коліна Каля від 17 квітня, американці надали Україні "екстраординарний обсяг військової допомоги", проте він не безмежний. За словами представника Пентагону, на кожному етапі повномасштабної війни доводилося обирати, яка зброя найбільше потрібна ЗСУ.