"Никто не начнет контрнаступление неподготовленным": Данилов высказался об оружии для ВСУ

По словам секретаря СНБО, союзники помогают Украине, поставляя тяжелую бронетехнику и боеприпасы, однако иногда зарубежные официальные лица "обещают одно, а делают совершенно другое".

Related video

Вооруженные силы Украины не начнут контрнаступление, пока не будут готовы. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Associated Press.

"Если мы не готовы, то никто не начнет неподготовленным", — заявил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что союзники оказывают Украине помощь в подготовке к ожидаемому контрнаступлению, поставляя тяжелую бронетехнику и боеприпасы. При этом чиновник заявил, что зарубежные официальные лица иногда "обещают одно, а делают совершенно другое".

Алексей Данилов также прокомментировал слив "секретных документов Пентагона". По его словам, этот инцидент не помешает будущему наступлению ВСУ так как вопросы безопасности Украины решаются на закрытых встречах с президентом Владимиром Зеленским.

Говоря о нынешних запасах вооружений в Украине, Данилов заявил, что его "достаточно, чтобы обуздать Россию". Чиновник также выразил уверенность в том, что ВСУ смогут освободить оккупированные украинские территории.

"Мы победим Россию. Если у тебя сильный внутренний дух, ты обязательно победишь. И он у нас всегда был сильным. Это то, что всегда раздражало россиян", — сказал Данилов.

Напомним, что 16 апреля Алексей Данилов заявил, что окончательное решение о начале контрнаступления принимает только Украина. Он также отметил, что точная дата пока еще неизвестна.

Согласно заявлению замминистра обороны США Колина Каля от 17 апреля, американцы предоставили Украине "экстраординарный объем военной помощи", однако он не безграничен. По словам представителя Пентагона, на каждом этапе полномасштабной войны приходилось выбирать, какое оружие больше всего нужно ВСУ.