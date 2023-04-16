"Мы анализируем, систематизируем": Данилов о том, когда будет принято решение о контрнаступлении ВСУ

Секретарь СНБО отметил, что о дате украинского контрнаступления знает лишь узкий круг лиц, которые примут решение "с учетом всех обстоятельств".

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Только Украина принимает решение о том, когда ей проводить контрнаступление. Об этом секретарь СНБО сообщил в комментарии журналисту ТСН Андрею Цаплиенко.

"Когда будут происходить те или иные военные действия на фронте – об этом знает наша сторона, наша сторона принимает решение, наши военные во главе с Главнокомандующим принимают окончательное решение и окончательный вариант наших действий в той или иной ситуации. Что касается стратегических вопросов – это очень ограниченный круг лиц, решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств, которые будут к тому времени", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что сегодня в медийном пространстве появилось очень много экспертов в сфере контрнаступления, которые не имеют к нему никакого отношения и подчеркнул, что на данный момент неизвестно, когда оно будет.

"Мы анализируем, систематизируем, докладываем высшему командованию — президенту, Главнокомандующему. Решение будет принято тогда, когда оно должно быть принято. Сегодня никто не может сказать, будет ли (контрнаступление, — ред.) завтра, послезавтра, через неделю. Это решение будет государственное, взвешенное и будет принято, согласно законам нашего государства", — сказал Данилов.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ намерены применять любое оружие, разрешенное международным законодательством, для освобождения Крымского полуострова от российских оккупантов. По его словам, деоккупация Крыма только вопрос времени.

По словам секретаря СНБО, "слив" попавших в широкий доступ секретных данных Пентагона не привел к изменению военных планов по освобождению оккупированных территорий, а решение о проведении операции примет Генштаб в последний момент.