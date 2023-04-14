"Любое не запрещенное вооружение": Данилов высказался о методах освобождения Крыма

По словам секретаря СНБО, украинские военные уже отрабатывают новое оружие, которое может быть задействовано в освобождении полуострова.

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Вооруженные силы Украины намерены применять любое оружие, разрешенное международным законодательством, для освобождения Крымского полуострова от российских оккупантов. Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на своей странице в Twitter.

"Крым – территория Украины, и мы будем опробовать и использовать там любое не запрещенное международными законами вооружение, которое поможет освободить наши территории", — говорится в публикации Данилова.

В эфире всеукраинского телемарафона 13 апреля Данилов также упомянул о том, что ВСУ уже начали отрабатывать новые виды вооружения, которые потенциально могут быть задействованы в освобождении Крыма.

По словам Данилова, деоккупация Крымского полуострова является лишь вопросом времени.

"Поверьте, что сколько бы они там километров не нарыли окопов, их это точно не спасет" — сказал Алексей Данилов.

Напомним, что согласно заявлению первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой от 14 апреля, Украина рассматривает как военный, так и дипломатический путь освобождения Крымского полуострова.

Фокус также писал о том, что оккупационные власти Крыма ограничивают доступ местных жителей к морю из-за вырытых на побережье окопов. По данным местных пабликов, пляжи закрыли в селах Штормовое и Поповка.

Еще мы писали о том, что 9 мая "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил об отмене громкого празднования 1 мая и военного парада 9 мая на территории полуострова из "соображений безопасности".