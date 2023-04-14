Крым будет освобожден и военным, и дипломатическим путем, — МИД Украины

По словам первого замминистра Эмине Джапаровой, союзники усвоили "крымский урок" и предоставят Украине возможность решать самой, каким способом возвращать свои территории.

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Украина рассматривает как военный, так и дипломатический путь деоккупации Крыма, а также не исключает смешанного варианта. Такое заявление сделала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью "Укринформу" сегодня, 14 апреля.

"Мне кажется, что на сегодня у нас есть оба пути – и военный, и дипломатический. И они оба актуальны. Например, Хорватия, когда была война в 1990-х годах, две трети своей территории вернула военным путем, одну треть – дипломатическим. Крым, – и об этом говорит президент Зеленский, и все руководство страны, – неотъемлемая часть Украины", — сказала она.

Она акцентировала, что вопрос возвращение Крыма будет определять сама Украина. С этим согласны все союзники и партнеры.

По словам представительницы МИД, все усвоили "крымский урок" и повторения не допустят.

"Поскольку тогда, в 2014 году, мы как страна, и мир как сообщество, были не в состоянии остановить это зло, и оно расползлось. Все наши дипломатические переговоры и попытки, особенно европейских лидеров, найти такой язык, который бы услышал Путин, или такого лидера, которого бы он услышал, Путин воспринял как слабость и осуществил следующий шаг своей агрессии 24 февраля (2022 года)", — заявила Джапарова.

13 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские защитники сегодня отрабатывают новые виды вооружения, которые, не исключено, могут применяться в оккупированном Крыму.

В этот же день Данилов сказал, что решение о контрнаступлении ВСУ будет принято военным командованием в последний момент, поэтому предположения где и когда он начнется, бессмысленны.

12 апреля "власти" Крыма закрыли для купания пляжи, на которых ранее оборудовали окопы.