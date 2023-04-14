Украинское военное командование, как сказать секретарь СНБО, понимает тактику и стратегию оккупантов. Нельзя думать о том, что послеконтрнаступления ВСУ можно будет объявить о победе над Россией.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение о контрнаступлении ВСУ будет принято военным командованием в последний момент. поэтому предположения о том, когда именно начнется эта операция — бессмылсенны. Об этом он рассказал 13 апреля в эфире национального телемараофна.

"Что касается планов наших военный. Они будут знать, когда это будет увтерждено в соответствующий способ", — сказал Данилов.

Он также отметил, что украинское военное имеет несколько вариантов действий, так как все планы зависят от большого количества факторов. Однако нельзя думать о том, что послеконтрнаступления ВСУ можно будет объявить о победе над Россией.

"Сложная война, непростой противник. Все, кто считает, что можно просто поставить точку в этой войне … люди не понимают, о чем идет речь", — сказал секретарь СНБО журналистам.

Что касается ситуации в Бахмуте, как сказал Данилова, ситуация находится под контролем. Каждый день события анализирует Генеральный штаб ВСУ, Министерство обороны и другие ведомства. Город сдавать российским оккупантам никто не собирается. Стратегия и тактия россиян понятна украинскому военному командованию. Силы обороны имеют большой опыт, начиная с 2014 года.

"Если будет угроза какого-то окружения, решения будут приниматься моментально", — сказал Данилов.

Данилов о контрнаступлении ВСУ

Напомним, что во время того же интервь. Данилов заявил, что есть определенные задержки со снабжением и поставками оружия от союзников, но оно все же поступает.

"Военным никогда не будет достаточно", – заявил он.

Секретарь СНБО 12 апреля назвал последствия позорного мира Украины с РФ. Формировала поражение Российской Федерации, как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, уже известна всем, а над условиями победы Украины можно дискутировать.