Українське військове командування, як сказати секретар РНБО, розуміє тактику та стратегію окупантів. Не можна думати про те, що після контрнаступу ВСУ можна буде оголосити про перемогу над Росією.

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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що рішення про контрнаступ ЗСУ буде ухвалено військовим командуванням в останній момент. тому припущення про те, коли саме почнеться ця операція безглузді. Про це він розповів 13 квітня в ефірі національного телемараофну.

"Що стосується планів наших військовий. Вони будуть знати, коли це буде затверджено у відповідний спосіб", — сказав Данілов.

Він також зазначив, що українське військове має кілька варіантів дій, оскільки всі плани залежать від великої кількості факторів. Однак не можна думати про те, що після контрнаступу ВСУ можна буде оголосити про перемогу над Росією.

"Складна війна, непростий противник. Усі, хто вважає, що можна просто поставити крапку у цій війні... люди не розуміють, про що йдеться", — сказав секретар РНБО журналістам.

Щодо ситуації в Бахмуті, як сказав Данілова, ситуація знаходиться під контролем. Щодня події аналізує Генеральний штаб ЗСУ, Міністерство оборони та інші відомства. Місто здавати російським окупантам ніхто не збирається. Стратегія та тактія росіян зрозуміла українському військовому командуванню. Сили оборони мають великий досвід з 2014 року.

"Якщо буде загроза якогось оточення, рішення ухвалюватимуться моментально", — сказав Данілов.

Данілов про контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що під час того ж таки інтерв'ю. Данілов заявив, що є певні затримки з постачанням і постачанням зброї від союзників, але вона все ж таки надходить.

"Військовим ніколи не буде достатньо", — заявив він.

Секретар РНБО 12 квітня назвав наслідки ганебного світу України з РФ. Формувала поразку Російської Федерації, як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, вже відома всім, а умови перемоги України можна дискутувати.