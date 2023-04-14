Крим буде звільнено і військовим, і дипломатичним шляхом, — МЗС України

За словами першої заступниці міністра Еміне Джапарової, союзники засвоїли "кримський урок" і нададуть Україні можливість вирішувати самій, як повертати свої території.

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Україна розглядає як військовий, так і дипломатичний шлях деокупації Криму, а також не відкидає змішаного варіанту. Таку заяву зробила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв'ю "Укрінформу" сьогодні, 14 квітня.

"Мені здається, що на сьогодні у нас є обидва шляхи – і військовий, і дипломатичний. І вони обидва актуальні. Наприклад, Хорватія, коли була війна у 1990-х роках, дві третини своєї території повернула військовим шляхом, одну третину – дипломатичним. Крим – і про це говорить президент Зеленський, і все керівництво країни – невіддільна частина України", — сказала вона.

Вона наголосила, що питання повернення Криму визначатиме сама Україна. З цим згодні всі союзники та партнери.

За словами представниці МЗС, усі засвоїли "кримський урок" і повторення не допустять.

"Оскільки тоді, у 2014 році, ми як країна, і світ як спільнота, були не в змозі зупинити це зло, і воно розповзлося. Всі наші дипломатичні переговори та спроби, особливо європейських лідерів, знайти таку мову, яку почув Путін, або такого лідера, якого він почув, Путін сприйняв як слабкість і здійснив наступний крок своєї агресії 24 лютого (2022 року)", — заявила Джапарова.

13 квітня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські захисники відпрацьовують сьогодні нові види озброєння, які, не виключено, можуть застосовуватися в окупованому Криму.

Цього ж дня Данілов сказав, що рішення про контрнаступ ЗСУ буде ухвалено військовим командуванням в останній момент, тому припущення, де і коли він почнеться, безглузді.

12 квітня "влада" Криму закрила для купання пляжі, на яких раніше обладнали окопи.