ЗСУ відпрацьовують нове озброєння, яке можуть застосувати у Криму, — Данілов

За словами секретаря РНБО, окупантів у Криму не врятують кілометрові окопи, які вони встигли нарити, і загарбникам доведеться залишити український півострів.

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Українські захисники сьогодні відпрацьовують нові види озброєння, яке, не виключено, можуть застосовувати у окупованому Криму. Про це в ефірі телемарафону 13 квітня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, 13 квітня президент України Володимир Зеленський розповів про нові зразки озброєння, які виготовляє вітчизняний оборонно-промисловий комплекс.

"Якщо є відпрацювання того чи іншого озброєння, то це відбувається на нашій території. Можливо, у Криму і відбувалось відпрацювання нових видів цього озброєння. Не виключаю", — зазначив Данілов.

Він додав, що попри те, що росіяни встигли нарити окопів у окупованому Криму, вони не знають, коли і де будуть ЗСУ.

"Повірте, що скільки б вони там кілометрів не нарили окопів, їх це точно не врятує. Вони усі звідти підуть. Це лише питання часу", — сказав посадовець.

Нагадаємо, що 13 квітня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що рішення про контрнаступ ЗСУ буде ухвалено військовим командуванням в останній момент, тому припущення де і коли він почнеться, безглузді.

Також 13 квітня Данілов повідомив, що є певні затримки з постачанням озброєння Україні. Він сподівається, що це тимчасова ситуація, яка найближчим часом буде вирішена.