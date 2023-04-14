ВСУ отрабатывают новое вооружение, которое могут применить в Крыму, — Данилов

По словам секретаря СНБО, окупантов в Крыму не спасут километровые окопы, которые они успели нарыть, и захватчикам придется покинуть украинский полуостров.

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Украинские защитники сегодня отрабатывают новые виды вооружения, которые, не исключено, могут применяться в оккупированном Крыму. Об этом в эфире телемарафона 13 апреля сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых образцах вооружения, которые производит отечественный оборонно-промышленный комплекс.

"Если есть отработка того или иного вооружения, то это происходит на нашей территории. Возможно, в Крыму и происходила отработка новых видов этого вооружения. Не исключаю", — отметил Данилов.

Он добавил, что, несмотря на то, что россияне успели нарыть окопов в оккупированном Крыму, они не знают, когда и где будут ВСУ.

"Поверьте, что сколько бы они там километров не нарыли окопов, их это точно не спасет. Они все оттуда уйдут. Это только вопрос времени", — сказал чиновник.

Напомним, что 13 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение о контрнаступлении ВСУ будет принято военным командованием в последний момент, поэтому предположения где и когда он начнется, бессмысленны.

Также 13 апреля Данилов сообщил, что есть определенные задержки по поставкам вооружения Украине. Он надеется, что это временная ситуация, которая в ближайшее время будет разрешена.