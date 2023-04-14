"Будь-яке не заборонене озброєння": Данилов висловився про методи звільнення Криму

За словами секретаря РНБО, українські військові вже відпрацьовують нову зброю, яка може бути залучена у звільненні півострова.

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Збройні сили України мають намір застосовувати будь-яку зброю, дозволену міжнародним законодавством, для звільнення Кримського півострова від російських окупантів. Про це написав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на своїй сторінці у Twitter.

"Крим — територія України, і ми випробуватимемо і використовуватимемо там будь-яке не заборонене міжнародними законами озброєння, яке допоможе звільнити наші території", — йдеться в публікації Данілова.

В ефірі всеукраїнського телемарафону 13 квітня Данілов також згадав про те, що ВСУ вже почали відпрацьовувати нові види озброєння, які потенційно можуть бути залучені у звільненні Криму.

За словами Данілова, деокупація Кримського півострова є лише питанням часу.

"Повірте, що скільки б вони там кілометрів не накопали окопів, їх це точно не врятує", — сказав Олексій Данілов.

Нагадаємо, що згідно із заявою першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарової від 14 квітня, Україна розглядає як військовий, так і дипломатичний шлях звільнення Кримського півострова.

Фокус також писав про те, що окупаційна влада Криму обмежує доступ місцевих жителів до моря через викопані на узбережжі окопи. За даними місцевих пабліків, пляжі закрили у селах Штормове та Попівка.

Ще ми писали про те, що 9 травня "глава Криму" Сергій Аксьонов повідомив про скасуання гучного святкування 1 травня та військового параду 9 травня на території півострова з "міркувань безпеки".