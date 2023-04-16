"Ми аналізуємо, систематизуємо": Данілов про те, коли буде ухвалено рішення про контрнаступ ЗСУ

Секретар РНБО зауважив, що про дату українського контрнаступу знає лише вузьке коло осіб, які ухвалять рішення "з урахуванням усіх обставин".

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Тільки Україна ухвалює рішення про те, коли їй проводити контрнаступ. Про це секретар РНБО повідомив в коментарі журналісту ТСН Андрію Цаплієнку.

"Коли будуть відбуватися ті чи інші військові дії на фронті — про це знає наша сторона, наша сторона ухвалює рішення, наші військові на чолі з Головнокомандувачем ухвалюють остаточне рішення й остаточний варіант наших дій в тій чи іншій ситуації. Те, що стосується стратегічних питань, — це дуже обмежене коло осіб, рішення буде ухвалене з урахуванням всіх обставин, які будуть на той час", — сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що сьогодні в медійному просторі з'явилося дуже багато експертів у сфері контрнаступу, які не мають до нього жодного стосунку, та наголосив, що на цей час невідомо, коли він буде.

"Ми аналізуємо, систематизуємо, доповідаємо вищому командуванню — президенту, Головнокомандувачу. Рішення буде ухвалено тоді, коли воно має бути ухвалено. Сьогодні ніхто не може сказати, чи буде (контрнаступ, — ред.) завтра, післязавтра, через тиждень. Це рішення буде державницьке, виваженета буде ухвалене відповідно до законів нашої держави", — сказав Данілов.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗСУ мають намір застосовувати будь-яку зброю, дозволену міжнародним законодавством, для звільнення Кримського півострова від російських окупантів. За його словами, деокупація Криму є лише питанням часу.

За словами секретаря РНБО, "злив" секретних даних Пентагону, які потрапили в широкий доступ, не призвів до зміни військових планів щодо звільнення окупованих територій, а рішення про проведення операції ухвалить Генштаб в останній момент.