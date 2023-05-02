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Парень в Ялте поддержал ВСУ: его нашли и заставили извиниться на камеру (видео)

Фото: Скриншот | Парня доставили в отделение полиции и заставили извиниться

Подросток, проходя по набережной в Ялте, на вопрос о том, не боится ли он контрнаступления, заявил, что он за Украину. Позже его личность установили силовики.

В курортном городе Ялта, что во временно оккупированном Крыму, местные полицейские нашли подростка, который заявил на камеру, что поддерживает Украину. Об этом во вторник, 2 мая, сообщают российские Telegram-каналы.

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Так, 2 мая в соцсетях появилось видео, на котором репортер спрашивает у прохожих в Ялте не боятся ли они контрнаступления Вооруженных сил Украины. Проходивший мимо парень заявил, что он поддерживает ВСУ.

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По данным росСМИ, парню и его знакомому, с которым он шел по набережной, 16 лет. Их личности установили, а подростка, выразившего поддержку ВСУ, доставили в отделение полиции и заставили извиниться на камеру.

"Я понял свою глупость. В первую очередь извиняюсь перед гражданами Российской Федерации, извиняюсь перед Россией и извиняюсь перед президентом РФ", — сказал подросток.

Ситуация в Крыму — последние новости

2 мая член Меджлиса крымскотатарского народа, правозащитник Эскендер Бариев сообщил, что россияне заметно обеспокоились из-за атак на Севастополь и уже не чувствуют себя на оккупированном полуострове так безопасно, как раньше. Пожар на нефтебазе и полеты БПЛА повлияли на психологическое состояние оккупантов.

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30 апреля стало известно, что после ударов по Севастополю российские оккупанты, понимая уязвимость крымского моста перед дальнобойным оружием ВСУ, принялись упорядочивать паромную переправу между Крымом и РФ.

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Напомним, что в результате взрыва в Севастополе 29 апреля было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Общая емкость составила около 40 тысяч тонн. Так называемые "власти" Крыма сообщили, что нефтебазу атаковали беспилотники.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота РФ, а взрывы являются божьей карой за убитых гражданских граждан в Умани, среди которых пятеро детей.