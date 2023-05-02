Парень в Ялте поддержал ВСУ: его нашли и заставили извиниться на камеру (видео)

Подросток, проходя по набережной в Ялте, на вопрос о том, не боится ли он контрнаступления, заявил, что он за Украину. Позже его личность установили силовики.

В курортном городе Ялта, что во временно оккупированном Крыму, местные полицейские нашли подростка, который заявил на камеру, что поддерживает Украину. Об этом во вторник, 2 мая, сообщают российские Telegram-каналы.

Так, 2 мая в соцсетях появилось видео, на котором репортер спрашивает у прохожих в Ялте не боятся ли они контрнаступления Вооруженных сил Украины. Проходивший мимо парень заявил, что он поддерживает ВСУ.

По данным росСМИ, парню и его знакомому, с которым он шел по набережной, 16 лет. Их личности установили, а подростка, выразившего поддержку ВСУ, доставили в отделение полиции и заставили извиниться на камеру.

"Я понял свою глупость. В первую очередь извиняюсь перед гражданами Российской Федерации, извиняюсь перед Россией и извиняюсь перед президентом РФ", — сказал подросток.

Ситуация в Крыму — последние новости

2 мая член Меджлиса крымскотатарского народа, правозащитник Эскендер Бариев сообщил, что россияне заметно обеспокоились из-за атак на Севастополь и уже не чувствуют себя на оккупированном полуострове так безопасно, как раньше. Пожар на нефтебазе и полеты БПЛА повлияли на психологическое состояние оккупантов.

30 апреля стало известно, что после ударов по Севастополю российские оккупанты, понимая уязвимость крымского моста перед дальнобойным оружием ВСУ, принялись упорядочивать паромную переправу между Крымом и РФ.

Напомним, что в результате взрыва в Севастополе 29 апреля было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Общая емкость составила около 40 тысяч тонн. Так называемые "власти" Крыма сообщили, что нефтебазу атаковали беспилотники.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота РФ, а взрывы являются божьей карой за убитых гражданских граждан в Умани, среди которых пятеро детей.