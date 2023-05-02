Российская БМП-2 изнутри: как тероборона ВСУ использует трофейную технику (видео)
Летом 2022 года, как рассказали бойцы ТрО, транспортировать из поля боя российскую технику им помогал гражданский тракторист.
Бойцы территориальной обороны Вооруженных сил Украины успешно используют БМП-2, которую удалось захватить на поле боя в прошлом году. Видео опубликовали 2 мая Силы территориальной обороны ВСУ в Facebook.
Оператор-наводчик под псевдонимом "Арей" рассказал, что у такой техники есть как преимущества, так и недостатки. Маневровость и мощное вооружение он назвал основными достоинствами боевой машины.
"Это большая огневая мощность. Если экипаж маневрирует, по нему практически невозможно прицелиться", – отметил он.
Военный положительно оценил эффективность 30-мм пушки, скорострельность которой, по его словам, составляет 1500 выстрелов в минуту. Снарядов в боекомплекте 500 единиц. Наведение на цель осуществляется прицелами – для боев днем и ведения огня ночью. Бойцы 93-й бригады помогли установить новый двигатель.
Командир роты огневой поддержки под псевдонимом "Наварра" 108 бригады ТРО отметил, что десантный отсек способен разместить восьмерых бойцов. С учетом современной экипировки такого количества личного состава все же находиться сложно.
Он напомнил, что в прошлом году получить трофей помогал тракторист. Парень помог транспортировать боевую машину с поля боя.
"Тракторист местный, которого надели в бронежилет, каску, дали радиостанцию", – вспоминает боец.
Напомним, 26 апреля бойцы 17-й танковой бригады имени Константина Пестушка рассказали, как захватили танк Т-62 российских войск. Украинские защитники отметили, что им достаточно сложно представить, сколько лет этой бронетехнике, но россияне до сих пор ее применяют в попытке захватить территорию Украины.
Также в ГНСУ 18 апреля показали тренировки гранатометчиков накануне боев. Во время учебы украинские защитники используют российскую технику в качестве мишени. Нормативы отрабатываются успешно. В дальнейшем техника используется против захватчиков в поле боя.