Из банка в военкомат: в Москве юношу призывного возраста вычислили по камерам, — СМИ

Обычная операция в отделении банка, по информации журналистов, обернулась для москвича поездкой в военкомат с прохождением медкомиссии в сопровождении полиции.

Москвича призывного возраста вычислили по камерам "Сбербанка" и сопроводили в военкомат. Об этом 2 мая сообщает российский Telegram-канал SOTA.

По информации журналистов, молодой человек зашел в отделение "Сбербанка" на Старом Арбате, после чего на выходе его уже ожидали полицейские, чтобы сопроводить в военкомат по месту прописки.

Силовики сами признались, что вычислили молодого человека по установленным в помещении банка камерам.

Юноша прошел медкомиссию в военкомате, но смог убедить врачей, чтобы его отпустили для того, чтобы сделать "нормальные анализы". Молодой человек сейчас ищет юристов, которые могли бы помочь ему разобратся в правозаконности произошедшей ситуации.

В конце марта, по информации представителя ГУР Андрея Юсова, скрытая мобилизация в России, позволяющая пополнять ряды оккупантов на минимум 20 тысяч человек в месяц, продолжается, однако моральное состояние мобилизованных на крайне низком уровне.

1 апреля Фокус писал о том, что Минобороны России в рамках скрытой мобилизации планирует набрать на службу по контракту 400 тысяч военных.

Напомним, по информации американской разведки на конец апреля, Минобороны России поставило задачу привлечь к военной службе еще 415 тысяч военных за 2023 год. При этом ведомство осознанно занижает количество потерь на войне в Украине.