США готовят новый пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов, — Politico

Источники в американском правительстве рассказали журналистам, что 3 мая Белый дом объявит о поставках новой партии вооружения для ВСУ. По данным СМИ, туда войдут ракеты Hydra-70.

Правительство США готовит новую партию вооружения для защитников Украины и объявит ее уже 3 мая. Сумма помощи будет составлять 300 млн долларов. Об этом сообщила в соцсетях журналистка издания Politico Лара Селигман.

"Администрация Байдена собирается завтра объявить пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов", — написала она.

По данным СМИ, новая партия вооружения будет включать в себя артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, тяжелое оборудование и запасные части. Также в пакет войдут ракеты Hydra-70, рассказала Селигман.

Отмечается, что о военной помощи, которую планируют объявить 3 мая, журналистам рассказали официальные лица США.

Ракеты Hydra 70: характеристики

Ракеты Hydra 70 калибра 70-мм производит компания General Dynamics Armament and Technical Products. Эта неуправляемая авиационная ракета предназначена для уничтожения техники и живой силы противника.

Фото: "Википедия"

"Hydra-70 обеспечивает армию доступной отвечающей миссии огневой мощью для эффективных боев и подавления зоны длинного списка малоценных целей на поле боя", — говорится в материале производителя.

Этими ракетами можно вести огонь из 7- и 19-трубных пусковых установок. Также Hydra 70 может быть установлена на вертолетах и самолетах с неподвижным крылом, в частности, на F-16.

Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли недавно заявил, что способность ВСУ к обороне существенно выросла за последний год. Он подчеркнул, что к поддержке украинских военных причастны партнеры из НАТО и ЕС.

2 мая посол США в Китае Николас Бернс рассказал, что США стремятся к влиянию Китая на решение РФ о завершении войны в Украине. Он признался, что американцы хотели бы, чтобы Китай "был гораздо жестче в своих советах россиянам".

Также 2 мая генерал Марк Милли прокомментировал возможные сроки завершения российско-украинской войны. По мнению американского военного, война будет продолжаться в 2024 году, потому что Украина не успеет реализовать свои цели в этом году.