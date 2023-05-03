Большое число смертей солдат РФ в Украине говорит о том, что скоро будет еще большая бойня, — WP

По словам аналитика Роба Ли, российские войска понесли значительные потери во время зимнего наступления. Он указал на то, насколько хорошо укреплены оборонительные позиции Украины

Белый дом считает, что количество убитых или раненых российских военнослужащих в Украине резко возросло в последние месяцы. Это произошло потому, что боевые действия стали все более ожесточенными. Предполагается, что масштабны бойни в будущем будут только расти. Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что битва за Бахмут стала особенно ужасающей, когда российские воздушно-десантные подразделения захватили высоты на флангах города, а командиры ЧВК "Вагнер" приказали наемниками-зэкам штурмовать кварталы в центре города. Им, как правило, запрещают отступать, поэтому число погибших среди них непропорционально высоко.

Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, внимательно следивший за конфликтом, сказал, что российские войска понесли значительные потери во время зимнего наступления и в других местах. К примеру, в Угледаре, Кременной, Марьинке и других населенных пунктах на востоке Украины.

"Когда вы атакуете, вы, как правило, несете больше потерь", — сказал Ли журналистам.

Ли указал на то, насколько хорошо укреплены оборонительные позиции Украины. Однако отметил, что украинское контрнаступление может столкнуться с аналогичными препятствиями и ростом числа погибших украинских военных.

Как рассказал журналистам президент Украины Владимир Зеленский, битва за Бахмут сковывает большое количество российских войск и не дает им прорваться дальше.

"Вот почему все военные считают, что это очень важный пункт и что там уничтожено большое количество вражеских войск", — сказал он.

Издание пишет, что оценка потерь по-прежнему затруднена, поскольку американские и другие западные официальные лица признали ограниченные возможности наблюдения за полем боя, а также усилия российского и украинского командования по обеспечению оперативной безопасности путем сокрытия истинного масштаба потерь каждой из сторон.

Напомним, что американский генерал предсказал несколько исходов контрнаступления ВСУ. По мнению главы Генштаба США, защитники Украины имеют достаточное количество возможностей с полученными от стран-союзников вооружениями, однако исход контрнаступательных действий может быть любым.

Также сообщалось, что в Минобороны анонсировали назначение раненых на другие должности в ВСУ. Вакансий в украинской армии, как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, в десятки раз больше, чем раненых, которые сейчас вынуждены ждать назначения.