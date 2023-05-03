Обедневший запас ракет: разведка Британии оценила последние массированные обстрелы Украины

Обе атаки были осуществлены с использованием меньшего количества ракет, чем ранее. Британские разведчики считают, что Россия уже не заинтересована в разрушении электроэнергетической сети Украины.

По данным Британской разведки, российские ракетные атаки крылатыми ракетами воздушного базирования (КРВБ) 28 апреля и 1 мая стали первыми за последние 50 дней после массированного обстрела 9 марта 2023 года. Об этом 3 мая сообщается в официальном Twitter Министерства обороны Великобритании.

По данным сводки, последние удары по территории Украины были нанесены российскими стратегическими бомбардировщиками дальней авиации Ту-95 и Ту-160, с вероятным применением крылатых ракет Х-101 и Х-555.

Оба удара были произведены с использованием меньшего количества ракет, чем в предыдущие массированные атаки, что в министерстве связывают с целью России восстановить обедневшие запасы крылатых ракет.

"Наблюдаемые типы объектов, поврежденных российскими ударами, указывают на возможный отказ от нацеливания на электроэнергетическую сеть Украины. Оба недавних удара, скорее всего были направлены на военную, промышленную и логистическую инфраструктуру Украины", — отмечает оборонное ведомство.

Напомним, в ночь на 28 апреля Вооруженные силы Российской Федерации совершили ракетный обстрел территории Украины. Одна из ракет попала в жилой дом в Умани.

Жертвами ракетного удара в Умани стали 23 человека, из которых 6 детей. Еще две женщины, как отмечают в МВД, числятся пропавшими без вести. Спасателям удалось достать из под завалов 17 человек.

Также, 1 мая, российские оккупанты совершили массированный обстрел Украины, подняв в небо сразу 11 стратегических бомбардировщиков из Каспийского моря и Мурманской области. Всего было выпущено 18 ракет, из которых 15 были сбиты украинской ПВО.