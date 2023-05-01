Ракетный удар 1 мая: Воздушные силы назвали, из чего оккупанты запускали ракеты по Украине

Оккупанты подняли в небо сразу 11 стратегических бомбардировщиков из Каспийского моря и Мурманской области, чтобы атаковать Украину.

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Российские войска в ночь на 1 мая нанесли массированный ракетный удар по Украине. Всего было запущено 18 ракет, из которых 15 были сбиты украинским ПВО. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, нанесшие удары по Украине из Каспийского моря и Мурманской области. Всего запущено 18 ракет.

"Атаковано с Каспийского моря. Оттуда — двумя самолетами Ту-160. Также из Мурманской области — девять самолетов Ту-95. Всего было выпущено 18 ракет", — рассказал Игнат.

Также он добавил, что самолеты могут нести больше крылатых ракет на борту. Один Ту-95 может нести сразу от 8 крылатых ракет, а Ту-160 до 12. Во время ночной атаки оккупанты запустили ракеты Х-101 и Х-555.

На вопрос о ракетном потенциале РФ Игнат заявил, что ВКС РФ могли бы запустить больше ракет по Украине, если бы могли себе это позволить. Залп сразу 11 стратегических бомбардировщиков имел значительно больший потенциал. Поэтому РФ запустила ракет столько, сколько "им не жалко выбросить по нашим объектам", объяснил спикер Воздушных сил.

Напомним, 1 мая взрывы прогремели в Киеве и в Павлограде. ПВО уничтожило все цели над столицей, однако в Павлограде был "прилет". В результате попадания ракеты в Павлограде 25 человек получили ранения, также было изуродовано 80 домов.