Ракетний удар 1 травня: Повітряні сили назвали, з чого окупанти запускали ракети по Україні

Окупанти підняли в небо одразу 11 стратегічних бомбардувальників з Каспійського моря та Мурманської області, щоб атакувати Україну.

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Російські війська в ніч проти 1 травня завдали масований ракетний удар по Україні. Всього було запущено 18 ракет, з яких 15 було збито українським ППО. Про це повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160, які завдали удари по Україні з Каспійського моря та Мурманської області. Всього запущено 18 ракет.

"Атаковано з Каспійського моря. Звідти — двома літаками Ту-160. Також з Мурманської області — дев’ять літаків Ту-95. Загалом було випущено 18 ракет", — розповів Ігнат.

Також він додав, що літаки можуть нести більше крилатих ракет на борту. Один Ту-95 може нести одразу від 8 крилатих ракет, а Ту-160 до 12. Під час нічної атаки окупанти запустили ракети Х-101 та Х-555.

На запитання щодо ракетного потенціалу РФ Ігнат заявив, що ПКС РФ могли б запустити більше ракет по Україні, якби могли собі це дозволити. Залп одразу 11 стратегічних бомбардувальників мав би значно більший потенціал. Тому РФ запустила ракет стільки, скільки "їм не шкода викинути по наших обʼєктах", пояснив спікер Повітряних сил.

Нагадаємо, 1 травня вибухи пролунали в Києві та в Павлограді. ППО знищила всі цілі над столицею, однак у Павлограді був "прильот". В результаті влучення ракети у Павлограді 25 людей отримали поранення, також було понівечено 80 будинків.