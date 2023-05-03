Для увольнения с военной службы добавили новые основания, – нардеп

Внесение изменений в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" позволит во время военного положения уволиться еще одной категории военнослужащих.

В среду, 3 мая, Верховная рада расширила перечень оснований для увольнения с военной службы во время военного положения. За законопроект №8009 в целом проголосовал 291 народный избранник. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Рада добавила дополнительные основания для увольнения с военной службы, если близкие родственники погибли или пропали без вести во время осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны. "За" №8009 в целом – 291 (голосов — ред.)", – говорится в публикации.

Категории военнослужащих, получившие возможность уволиться во время военного положения

По словам парламентария, теперь военнослужащий также может демобилизоваться, если у него погибли или пропали без вести близкие родственники при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживании вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

К таким родственникам относятся муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Напомним, 27 апреля глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что решение Верховной Рады о возвращении выплат 30 тысяч гривен военным усложняет переговоры Украины с МВФ. По его словам, возврат выплат по предварительным подсчетам приведет к дополнительным расходам госбюджета в 100-120 миллиардов гривен.

7 апреля Кабинет Министров Украины согласовал проект о внедрении Стратегии формирования системы перехода граждан, проходящих военную службу, к гражданской жизни. По словам главы Минветеранов, для адаптации военнослужащих и их близких к гражданской жизни необходимо провести ряд реформ в силовых ведомствах.