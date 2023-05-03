В Украине создали бронетранспортер БТР-Т на базе танка Т-64: что известно (видео)

Как рассказал командир рембата из 93-й "Холодноярской" бригады, машину они получили с завода, а внутри может поместиться 8 бойцов.

Недавно в районе Бахмута была замечена необычная машина на базе украинского танка Т-64. Как оказалось, это БТР-Т, который производится на предприятии. Об этом стало известно из видео блогера Андрея Бабичева на YouTube-канале.

Командир ремонтного батальона в 93-й бригаде "Холодный Яр" показал технику, которую они ремонтируют. Кроме обычных БТР М113 или БМП-2, военный показал и БТР-Т на базе Т-64.

Как рассказал командир рембата, БТР выполняет транспортную функцию. В десантное отделение вмещается 8 бойцов в экипировке. Поступила машина на вооружение с завода.

Командир рембата говорит, что бойцы от БТР-Т довольны

"Это украинская разработка, довольно-таки неплохая. Где-то есть свои нюансы, но у любой техники они есть. Очень сильно выручает. Пехота довольна", — говорит военный.

В десантное отделение военные заходят сзади, для этого есть специальная лестница. Из вооружения предусмотрена установка 12,7 мм пулемета.

Также в издании Defense Express добавляют, что попытки разработать БТР на базе танков не нова. В Израиле находится БТР Namer на базе танка Merkava Mk IV с вооружением 12,7 мм пулеметом.

БТР Namer

Кроме этого, в РФ тоже пробовали разработать БТР на базе танка и им стал БМО-Т. Он создан для транспортировки отделения огнеметчиков. Один из них был уничтожен в ходе полномасштабной войны.

БМО-Т уже уничтожали в Украине

Напомним, 26 апреля СМИ писали, что Украина получила из Словении 20 БТР Valuk, передававшихся в условиях полной секретности.

Также 26 апреля в МВД показали, как экипажи БТР-4 бригады "Спартан" готовятся к боям.