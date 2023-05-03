"Запустили рой дронов": росСМИ узнали о тактике атаки на нефтебазу в Краснодарском крае РФ

В одном полете, по версии пропагандистов, участвовало около пяти беспилотников со взрывчаткой и металлическими шариками. Дронам удалось прорваться через системы ПВО.

Российские пропагандисты обвиняют Вооруженные силы Украины в атаке на нефтесклад в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края и использовании тактики "роя беспилотников". Об этом сообщило медиа Mash.

Такой же принцип якобы применили во время взрывов 3 марта в районе международного аэропорта в российском городе Брянск. Правительство Брянской области говорило, что "хлопки" раздавались из-за истребителя, который проходил звуковой барьер.

"Для последних атак по нефтескладу в Тамани ВСУ использовали тактику "рой беспилотников". Для этого собирались группы БПЛА около пяти штук за 1 раз, которые пичкали взрывчаткой с металлическими шариками", — утверждают пропагандисты.

Первый рой дронов пытался атаковать военный аэропорт в Брянской области, тогда два беспилотника удалось сбить, а еще пару остановили средства РЭБ.

"Один все же прорвался и незначительно повредил военно-транспортный самолет. Второй рой сразу из трех пятерок пустили на атаку нефтесклада в Тамани. БПЛА пытались прорваться через системы ПВО, но вышло только у двух. В результате был подорван резервуар с мазутом, а также повреждены бочки с нефтью", — привели подробности росСМИ.

Напомним, что атаке подвергся нефтяной резервуар предприятия АО "Таманьнефтегаз". Произошел пожар на примерно 1,25 тысяч кв. метров площади. Власти региона присвоили пожару высший ранг сложности.

А 29 апреля произошел сильный пожар на нефтебазе в микрорайоне Казачья бухта в Севастополе. В этот день было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами на 40 тысяч тонн.