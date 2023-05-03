Атака БПЛА на Кремль — это "покушение на Путина". Официальная реакция Москвы

В Москве убеждены, что дрон над Кремлем — это прямое покушение на жизнь Владимира Путина.

Пресс-служба президента РФ прокомментировала атаку БПЛА на Кремль, в которой обвинили Украину.

Согласно заявлению Кремля, "киевский режим" совершил попытку нанести удар по резиденции президента РФ Владимира Путина. Два беспилотника якобы были нацелены на здания в Кремле, однако российские военные и спецслужбы своевременно применили системы радиолокационной борьбы и вывели аппараты со строя.

"Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет. Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей", — говорится в сообщении.

В результате атаки дрона Владимир Путин не пострадал, как отмечает пресс-служба президента, и его график работы продолжается в обычном режиме.

Отдельно было отмечено, что российская сторона оставляет за собой право применить ответные меры. Произойдет это якобы "там и тогда, где и когда посчитает нужным", заявили представители Путина.

На распространенных в Сети роликах видно, что над одним из зданий за Кремлевской стеной начал идти дым, а также показан непосредственно момент взрыва.

Начиная с 3 мая в Москве ввели запрет на запуск беспилотников. Исключением являются БПЛА, которые используются по разрешению органов государственной власти, о чем рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, 26 апреля ГУР призвало россиян не приближаться к военной технике на параде к 9 мая. Представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что Киеву известно обо всех планах Москвы на этот день и гражданам стоит быть аккуратнее.